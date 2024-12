Lewandowski pokazał instynkt killera. Tyle wystarczyło, by zdobył bramkę

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski jak maszyna, Torres też chwalony

Robert Lewandowski udowadnia, że mimo 36 lat wciąż jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Polak strzelił gola w meczu przeciwko Betisowi, wykorzystując doskonałe podanie Kounde. Co ciekawe, potrzebował tylko dziewięciu kontaktów z piłką, by wpisać się na listę strzelców. Jego bilans w sezonie jest imponujący: 23 gole w 21 meczach, co czyni go liderem klasyfikacji Złotego Buta z 16 trafieniami w lidze.

Zobacz wideo: Tylko Haaland rywalem Lewandowskiego do Złotej Piłki?

Choć w spotkaniu z Betisem Lewandowski nie wyróżniał się w zadaniach poza zdobywaniem bramek – zaliczył jedynie 11 udanych podań i wygrał trzy z ośmiu pojedynków – to jego rola jako “killera” w polu karnym pozostaje nieoceniona. Właśnie tego oczekuje się od środkowego napastnika: skuteczności i wykańczania sytuacji w kluczowych momentach.

Drugą pozytywną postacią ostatnich meczów Barcelony jest Ferran Torres. Hiszpański napastnik, choć często zaczyna mecze na ławce rezerwowych, potrafi wnieść ożywienie do gry zespołu. Gol strzelony Betisowi był jego drugim z rzędu, po trafieniu w meczu z Mallorką. Torres przypomina trenerowi Hansiemu Flickowi, że jest wartościowym graczem, gotowym pomóc drużynie w trudnych momentach.

Poza boiskiem Ferran wykorzystał swoją chwilę w blasku fleszy, by przypomnieć o tragedii DANA w Walencji. Dedykacja dla ofiar i podziękowania dla wolontariuszy pokazują, że napastnik nie tylko koncentruje się na piłce, ale i na społecznych sprawach, co wzmacnia jego wizerunek.