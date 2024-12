Lewandowski inspiruje. Napastnik Barcelony idzie w jego ślady!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Torres komplementował Lewandowskiego w wywiadzie

Ferran Torres od zawsze był kojarzony z pozycją skrzydłowego, ale obecny sezon przyniósł dla niego zmianę. Hiszpan coraz lepiej odnajduje się jako środkowy napastnik, co potwierdza jego bilans pięciu goli. Dla zawodnika, który często zaczyna mecze na ławce rezerwowych, ta rola jest wyjątkowym wyzwaniem, ale i okazją do natychmiastowego wpływu na grę drużyny.

Zobacz wideo: Złota Piłka: zmiana na korzyść Lewandowskiego

– Myślę, że im większa liczba pozycji, na której możesz grać, tym lepiej, ale prawda jest taka, że bardzo dobrze czuję się jako ‘9’. Coraz bardziej widzę siebie w przyszłości na tej pozycji – powiedział Ferran Torres.

Początek sezonu nie należał do łatwych dla Ferrana. Problemy zdrowotne oraz osobiste wyzwania sprawiły, że jesień była dla niego okresem próby. Mimo to zawodnik zamknął rok w imponującym stylu, pokazując swoją determinację i mentalną siłę. – To były trudne chwile. Nie mogłem pomóc bliskim w Walencji, co było dla mnie ciężkie, ale starałem się wspierać ich na odległość – wyznał.

Duży wpływ na rozwój Torresa ma współpraca z Robertem Lewandowskim. Hiszpan czerpie inspirację od polskiego napastnika, starając się naśladować jego grę i podejście do roli snajpera. – Hansi Flick często mówi mi, żebym patrzył na Roberta, który od 15 lat jest wzorem. Staram się być jak gąbka – kopiować jego ruchy, uczyć się od niego i przyswajać jego cechy – przyznał Torres.