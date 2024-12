Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi: Guardiola i Ronaldinho pomogli mi w Barcelonie

FC Barcelona w tym roku obchodzi 125-lecie istnienia. Leo Messi jest bez wątpienia zawodnikiem, który napisał wielką historię w koszulce zespołu Dumy Katalonii. 37-letni Argentyńczyk wygrał z drużyną Blaugrany wszystkie możliwe trofea, stając się w jej barwach jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Kapitan Interu Miami udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi “Mundo Deportivo” z okazji wspomnianego jubileuszu.

Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki w rozmowie z Fernando Polo wyróżnił dwie postacie, które pomogły mu podczas pobytu na Camp Nou. – W Barcelonie były dwie osoby, które wywarły na mnie ogromny wpływ. Pierwsza z nich to Pep Guardiola, pod którego wodzą dokonaliśmy niesamowitych rzeczy. Jako drugiego wymieniłbym Ronaldinho. On bardzo mi pomógł na początku mojej kariery – mówi Leo Messi, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Moja wiadomość do fanów Barcelony? Bardzo tęsknię za kibicami. Liczę, że wkrótce znów się spotkamy. Mam nadzieję, że jesteście dumni z bycia częścią najlepszego klubu na świecie – dodał argentyński gwiazdor. – Nigdy nie możesz zaakceptować bycia drugim, jeżeli nosisz koszulkę Barcelony. Nawet jeśli ostatecznie nie wygrasz pucharu, to musisz przynajmniej walczyć o tytuł do samego końca – zakończył legendarny zawodnik.