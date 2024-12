PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Vinicius Junior

Vinicius Junior wrócił do treningów z drużyną

Vinicius Junior pod koniec listopada nabawił się kontuzji mięśniowej, przez którą miał pauzować co najmniej do połowy grudnia. Brazylijczyk doznał urazu w meczu 14. kolejki La Ligi między Realem Madryt a Leganes (3:0). Wszystko wskazuje na to, że rehabilitacja skrzydłowego przebiega lepiej, niż się spodziewano, gdyż gwiazdor wrócił już do treningów z całą drużyną. Oprócz niego na sesji treningowej pojawił się także David Alaba.

Jak poinformował Mario Cortegana na łamach magazynu “The Athletic”, Vinicius Junior powinien zagrać w spotkaniu przeciwko Atalancie Bergamo (10.12, godz. 21:00) lub Rayo Vallecano (14.12, godz. 21:00). Choć niewykluczone, że 37-krotny reprezentant Brazylii otrzyma jakieś minuty w najbliższym starciu z Gironą (07.12, godz. 21:00), skoro po jego kontuzji nie ma już śladu. Carlo Ancelotti może więc odetchnąć z ulgą, ponieważ najlepszy piłkarz zespołu Królewskich jest na ostatniej prostej w procesie rekonwalescencji.

Vinicius Junior na przestrzeni aktualnej kampanii rozegrał 18 meczów, zdobył 12 bramek i zanotował 8 asyst. 24-latek pozostał największą gwiazdą drużyny Los Blancos, nawet po przeprowadzce do stołecznej ekipy Kyliana Mbappe. Francuski napastnik póki co zawodzi na całej linii na Santiago Bernabeu, dlatego rychły powrót do gry jego brazylijskiego kolegi jest fantastyczną informacją dla kibiców Realu Madryt. Przypomnijmy, że Vinicius Junior zajął 2. miejsce w ostatnim plebiscycie Złotej Piłki, gdzie wyprzedził go tylko Rodri.

🚨 BREAKING: VINICIUS JR IS TRAINING! pic.twitter.com/dndXfdK5yI — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 6, 2024