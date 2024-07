Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Luka Modrić podpisał kontrakt z Realem Madryt do 2025 roku

Real Madryt ma za sobą intensywne dni, bowiem po zakończeniu Euro 2024 oficjalnie mogli zaprezentować Kyliana Mbappe jako nowego zawodnika klubu. W stolicy Hiszpanii nie zapomnieli również o zasłużonej żywej legendzie, która czekała na nową umowę.

W środę pojawiła się oficjalna informacja, że Luka Modrić po siedemnastu dniach bez klubu związał się z Realem Madryt nowym kontraktem. Reprezentant Chorwacji podpisał roczną umowę do 30 czerwca 2025 roku. Poprzednia wygasła nieco ponad dwa tygodnie temu, gdy doświadczony pomocnik przebywał z reprezentacją Chorwacji na Mistrzostwach Europy w Niemczech.

Modrić do Realu trafił w 2012 roku za 35 milionów euro z Tottenhamu. Od dwunastu lat niezmiennie stanowi o sile drugiej linii zespołu aktualnie prowadzonego przez Carlo Ancelottiego. Na swoim koncie ma aż 534 mecze w koszulce Los Blancos oraz 39 bramek i 89 asyst.

Z hiszpańskim klubem wygrał wszystko, co mógł. Przyłożył rękę m.in. do sześciu triumfów w Lidze Mistrzów, czterech zwycięstw w La Liga czy dwóch trofeów w Pucharze Hiszpanii. Ponadto indywidualnie w 2018 roku zgarnął wszystkie najważniejsze wyróżnienia. FIFA wybrała go piłkarzem roku, France Football przyznał mu Złotą Piłkę, a UEFA mianowała go najlepszym piłkarzem w Europie.