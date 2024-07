Nico Williams to główny cel transferowy na lato dla FC Barcelony. Jednak doniesienia portalu The Athletic sugerują, że Hiszpan trafił pod lupę Chelsea i Arsenalu.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Chelsea i Arsenal przymierzają się do Nico Williamsa

Nico Williams po fantastycznych zarówno dla siebie, jak i całej Hiszpanii Mistrzostwach Europy 2024 w końcu może udać się na zasłużone wakacje. Jednak wciąż ma świadomość, że czeka przed nim niezwykle ważna decyzja odnośnie najbliższej przyszłości. Utalentowany skrzydłowy od kilku tygodni jest oczkiem w głowie FC Barcelony, która robi wszystko, co w jej mocy, aby sprowadzić go na Camp Nou. Jednak jak się okazuje, Duma Katalonii zyskała dwóch poważnych rywali, bowiem Williamsa chcą również w Premier League.

Niespodziewanie o transferze piłkarza Athletic Bilbao myśli Chelsea oraz Arsenal. The Atheltic poinformował, że oba londyńskie kluby mają szanse na pozyskanie zawodnika. Co więcej, The Blues zdaniem brytyjskiego źródła od dłuższego czasu pracowali nad transakcją z udziałem Nico Williamsa. W niebieskiej części Londynu wierzą w pozytywne zakończenie sagi transferowej z udziałem reprezentanta Hiszpanii.

O ile ewentualny transfer do Chelsea może nie przekonywać samego piłkarza, tak przeprowadzka do Arsenalu to zupełnie inna para kaloszy. Kanonierzy pod wodzą Mikela Artety wyrośli na czołowy klub w Premier League, a wzmocnienie zespołu piłkarzem tej klasy jeszcze bardziej doda im siły przed walką o triumf w lidze angielskiej.

Niewykluczone, że najbliższe tygodnie będą decydujące w kontekście przyszłości Nico Williamsa. Należy pamiętać, że poza Barceloną i klubami w Premier League 22-latek wciąż ma możliwość pozostania w Athletic Bilbao. Ponadto prezydent klubu z Kraju Basków jasno dał do zrozumienia, że Baskowie są w stanie zatrzymać najlepszych piłkarzy w drużynie.