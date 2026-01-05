Xabi Alonso prowadzi Real Madryt od początku tego sezonu. Hiszpan niemal od startu swojej przygody zmaga się z wieloma problemami. Co powinien zrobić szkoleniowiec Królewskich? Do 44-latka zwrócił się Fabio Capello.

Alberto Gardin/ IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso otrzymał radę od Capello

Porażka w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata, drugie miejsce w La Liga i strata czterech punktów do Barcelony, a w Lidze Mistrzów 7. pozycja – takim dorobkiem może pochwalić się Xabi Alonso po kilku miesiącach pracy na Santiago Bernabeu. Od dłuższego czasu Real Madryt szuka swojej tożsamości, w czym bez wątpienia nie pomaga plaga kontuzji.

W pewnym momencie pojawiły się zaskakujące doniesienia – Alonso może zostać zwolniony. Jednak ostatecznie Hiszpan pozostał na stanowisku, ale sytuacja w stolicy nadal jest daleka od idealnej. Jak powinien zareagować 44-latek? Fabio Capello, były opiekun madrytczyków, zwrócił się do swojego kolegi po fachu:

– Powiedziałbym Xabiemu Alonso, że musisz robić wino z winogron, które masz. Jeśli chcesz robić szampana, ale nie masz odpowiedniego rodzaju winogron, nie zrobisz szampana – przyznał Włoch

– Tak, Xabi Alonso zna drużynę, ale zna ją jako piłkarz, a to nie to samo. Jako piłkarz najważniejsze jest trenowanie, życie sportowca, a w dniu meczu – gra. Jako trener musisz dużo myśleć; masz 25 piłkarzy i musisz zdecydować, gdzie ich ustawić, aby mogli grać najlepiej, jak potrafią – dodał Capello, z którym rozmawiała Marca.