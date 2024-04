Xavi zostaje. Barcelona może spać spokojnie. Jednak to nie musi oznaczać, że wszyscy w klubie mają takie samo zdanie. Catalunya Ràdio informuje o pewnych nieporozumieniach we władzach Blaugrany.

Barcelona: Xavi nie ma pełni poparcia

Xavi zdecydował, że nie odejdzie z klubu po zakończeniu trwającego sezonu. Dzięki temu FC Barcelona nie musi szukać rozwiązania najbardziej wymagającego problemu. Co przekonało obecnego szkoleniowca Blaugrany do pozostania na stanowisku? Mundo Deportivo pisze o siedmiu punktach negocjacji.

Jednym z nich było “całkowite zaufanie wśród władz klubu”. Jednak okazuje się, że nie wszyscy członkowie zarządu mieli być pewni co do kontynuacji współpracy z Xavim. Catalunya Ràdio ujawnia, że rada dyrektorów głosowała za jego odejściem po sezonie, natomiast Joan Laporta zdecydował się przedłużyć porozumienie z trenerem do 2025 roku.

Catalunya Ràdio zdradza, że różnica zdań między Laportą i resztą zarządu może doprowadzić do rezygnacji pewnej grupy najważniejszych osób decyzyjnych. Mimo wszystko wydaje się, że gdy emocje opadną, sytuacja zostanie załagodzona. Jednak na razie trudno stwierdzić, co tak naprawdę stoi za “niechęcią” dyrektorów do Xaviego.