Joan Laporta wypowiedział się o potencjalnej przeprowadzce Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Prezes Barcelony nie zazdrości Królewskim tego ruchu, a przynajmniej tak powiedział w rozmowie z katalońskim dziennikiem Mundo Deportivo.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Joan Laporta

Kylian Mbappe latem ma przenieść się do Realu Madryt

Joan Laporta uważa, że taki transfer może być problemem dla Królewskich

Według prezesa Barcelony zarobki Francuza mogą bowiem wpłynąć na szatnię Los Blancos

Joan Laporta nie zazdrości Realowi Madryt transferu Kyliana Mbappe

Real Madryt finalizuje już sprowadzenie Kyliana Mbappe, który latem niemal na pewno na zasadzie wolnego transferu przeniesie się na Santiago Bernabeu. Joan Laporta w wywiadzie udzielonym katalońskiej gazecie “Mundo Deportivo” zabrał głos na temat hitowego ruchu odwiecznego rywala.

Prezes Barcelony zapewnił, że nie zazdrości Królewskim wielkiego wzmocnienia w postaci gwiazdy PSG. 61-latek uważa, iż przyjście Francuza może zniekształcić szatnię, a Real Madryt będzie musiał sprzedać jednego z czołowych piłkarzy. Sytuacja finansowa lidera La Ligi jest jednak nienaganna, więc wydaje się, że sternik Barcy po prostu mija się z prawdą.

– Czy zazdroszczę Realowi Madryt transferu Kyliana Mbappe? Nie, wcale. Nie wiem, czy to w ogóle dojdzie do skutku. Zobaczymy. Żeby go pozyskać, muszą kogoś sprzedać, prawda? Mają już zawodnika na tej pozycji i przecież nie będą grać w tym samym miejscu. Kwoty, jakie znajdą się w kontrakcie, z pewnością zniekształcą szatnię – powiedział Joan Laporta.