Real – Atletico: niespodziewany powrót do kadry Królewskich

Karim Benzema i Gareth Bale wracają do kadry Realu Madryt. Szkoleniowiec Królewskich Carlo Ancelotti będzie miał ich do swojej dyspozycji podczas niedzielnych derbów z Atletico.

25 zawodników znalazło się w kadrze Realu na niedzielny derbowy mecz z Atletico

Jedynym zawodnikiem, którego nie będzie miał do swojej dyspozycji Carlo Ancelotti jest Dani Ceballos

Derby Madrytu rozegrane zostaną w niedzielę (12 grudnia) o godzinie 21:00

Benzema i Bale wracają do kadry Realu

33-letni Karim Benzema z powodu kontuzji, której nabawił się podczas ostatniego ligowego spotkania z Realem Sociedad, nie mógł wystąpić w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Francuski napastnik wrócił już jednak do pełnej sprawności i będzie mógł pomóc swojej drużynie w derbach Madrytu.

Powrót Benzemy do gry to doskonała wiadomość dla zespołu z Santiago Bernabeu. W obecnym sezonie francuski snajper zdobył bowiem dla Realu 17 bramek w 20 dotychczasowych występach oraz dołożył do tego osiem asyst.

Zdecydowanie większym zaskoczeniem jest znalezienie się w kadrze meczowej Garetha Bale’a, który z powodu problemów zdrowotnych nie grał od 28 sierpnia. W obecnym sezonie Walijczyk wystąpił w zaledwie trzech meczach Realu, strzelają w nich jednego gola.

W ogłoszonej przez Carlo Ancelottiego kadrze na spotkanie z Atletico znalazło się 25 zawodników. Jedynym nieobecnym jest kontuzjowany Dani Ceballos.

Kadra Realu na derby Madrytu

Bramkarze: Courtois, Łunin, Fuidias

Obrońcy: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Mendy ,Marcelo

Pomocnicy: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas, Isco, Camavinga

Napastnicy: Benzema, Bale, Hazard, Rodrygo, Asensio, Vinícius, Mariano, Jović

