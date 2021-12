Real Madryt – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (12.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Tego roku doszło już do El Clasico, więc nadszedł czas na derby Madrytu. W niedzielę wieczorem Real Madryt zagra z Atletico Madryt na Santiago Bernabeu w ramach 17. kolejki La Liga. Sprawdź nasz typ oraz kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Real Madryt – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Derby zawsze rządzą się swoimi prawami. Za Realem Madryt przemawia świetna passa spotkań bez porażki. Los Blancos jadą po właściwych torach i trudno znaleźć przeciwnika, który byłby w stanie zatrzymać zespół z Santiago Bernabeu.

Tymczasem Atletico boryka się ze swoimi demonami. Rojiblancos nie przypominają już drużyny z poprzedniego sezonu, kiedy sięgali po mistrzostwo Hiszpanii.

Nasza redakcja spodziewa się emocjonującego widowiska, w którym Real Madryt pokona Ateletico.

Typy na derby Madrytu

W pięciu poprzednich derbach Madrytu nie padało więcej niż dwa gole – kurs na poniżej 2,5 bramki w meczu to 1.85 od Superbet

Real Madryt trzy razy zachowywał czyste konto w ostatnich trzech starciach Atletico we wszystkich rozgrywkach – kurs na brak gola Atletico to 3.00 od Superbet

Pomijając statystyki z racji, że będzie to spotkanie o szczególnej wartości, obie ekipy spróbują wpakować piłkę do siatki – kurs na btts to 1.80 od Superbet

Derby Madrytu: kurs 25.00 na zwycięzcę w BETFAN

Betfan zakłady bukmacherskie przygotował bardzo atrakcyjną promocję na niedzielne spotkanie Realu Madryt z Atletico Madryt. Pozwala ona na postawienie zakładu na zwycięstwo Realu lub Atletico po kursie wynoszącym aż 25.00. Jakie warunki trzeba spełnić? Wyjaśniamy.

Jak skorzystać z promocji dla użytkowników goal.pl?

Dokonaj rejestracji Betfan podając kod promocyjny GOALBONUS do 12 grudnia do godz. 21:00. Dokonał wpłaty depozytu w wysokości minimum 60 zł. Zagraj na zwycięstwo Realu lub Atletico po kursie 25.00 na stronie promocji (nie obstawiaj niższego kursu z oferty podstawowej dostępnej na ten mecz). W promocji biorą udział tylko zakłady pojedyncze za stawkę 10 zł.

Real Madryt – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Królewscy kontynuują imponującą serię zwycięstw od końcówki października. Co prawda, Carlo Ancelottiemu zarzuca się, że mało rotuje składem, ale na ten moment wyniki Realu Madryt są zadowalające. Gospodarze wygrali swoją grupę w Lidze Mistrzów, zaś w dwóch poprzednich kolejkach La Liga udało się zachować czyste konto.

Diego Simeone ma najbogatszą kadrę w całej historii pracy w Atletico Madryt. Rojiblancos mają jednak problemy z regularnym wygrywaniem w La Liga, przez co do odwiecznych rywali tracą aż 10 oczek. Wydaje się, że ciężko będzie obronić tytuł, jednak kilka dni temu goście rzutem na taśmę wywalczyli awans do fazy pucharowej Champions League. Być może będzie to punkt zwroty, ale wszystko okaże się w niedzielny wieczór.

Ostatnie 5 meczów Królewskich 07.12.2021 Real Madryt – Inter 2:0 (Liga Mistrzów)

04.12.2021 Real Sociedad – Real Madryt 0:2 (La Liga)

01.12.2021 Real Madryt – Athletic 1:0 (La Liga)

28.11.2021 Real Madryt – Sevilla 2:1 (La Liga)

24.11.2021 Sheriff – Real Madryt 0:3 (Liga Mistrzów) Ostatnie 5 meczów Rojiblancos 07.12.2021 Porto – Atletico 1:3 (Liga Mistrzów)

04.12.2021 Atletico – Mallorca 1:2 (La Liga)

28.11.2021 Cadiz – Atletico 1:4 (La Liga)

24.11.2021 Atletico – Milan 0:1 (Liga Mistrzów)

20.11.2021 Atletico – Osasuna 1:0 (La Liga)

Real Madryt – Atletico Madryt, historia

W poprzednim sezonie obie ekipy zagrały ze sobą dwa razy. Zimą komplet punktów padł łupem Realu Madryt, natomiast w rundzie rewanżowej mecz zakończył się remisem (1:1).

Real Madryt – Atletico Madryt, spotkania bezpośrednie (H2H)

07.03.2021 La Liga Atletico 1:1 Real 12.12.2020 La Liga Real 2:0 Atletico 01.02.2020 La Liga Real 1:0 Atletico 12.01.2020 Superpuchar Hiszpanii Real 1:0 Atletico 28.09.2019 La Liga Real 0:0 Atletico

Real Madryt – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Atletico Madryt, przewidywane składy

Do dyspozycji Carlo Ancelottiego wrócił Karim Benzema, a Dani Ceballos nie dostał jeszcze zielonego światła na grę.

Atletico do derbów przystępuje mocno osłabione. Diego Siemone zjawi się na Santiago Bernabeu bez Lusia Suareza, Kierana Trippiera i Savicia.

Real: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Kross, Casemiro, Modric – Asensio, Junior, Benzema

Atletico: Oblak – Felipie, Hermoso, Kondogbia – Llorente, De Paul, Koke, Lemar – Carrasco, Cunha, Griezmann.

Real Madryt – Atletico Madryt, transmisja meczu

W polskiej telewizji transmisję derbów Madrytu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 1.

