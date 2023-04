Kadra Barcelony na Betis. Gwiazda wraca po trzech miesiącach

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Sociedad

FC Barcelona w sobotę zagra z Betisem

Znamy kadrę na spotkanie na Camp Nou

Do składu wracają Ousmane Dembele i Andreas Christensen

Barcelona. Ważne powroty na mecz z Betisem

W sobotę 29 kwietnia FC Barcelona zmierzy się z Realem Betis. Katalończycy przystępują do tego starcia z pozycji lidera i mają aż 11 punktów przewagi nad kolejną drużyną w ligowej stawce. Na Camp Nou przygotowują się do świętowania tytułu mistrzowskiego, a triumf w potyczce z Los Verdiblancos znacznie przybliży Blaugranę do końcowego sukcesu.

Klub ze stolicy Katalonii ogłosił kadrę na pojedynek z ekipą z Sewilli. Wśród zawodników powołanych na starcie z 6. zespołem La Liga nie zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego. Jednak fanów FCB najbardziej cieszy obecność w tej grupie dwóch piłkarzy, z których od dłuższego czasu nie mógł skorzystać Xavi Hernandez.

Lista zawiera nazwiska Ousmane’a Dembele i Andreasa Christensena. Francuz i Duńczyk wracają do składu po kontuzjach. Napastnik po raz ostatni zagrał 28 stycznia w meczu z Gironą, natomiast obrońca poprzednie spotkanie w koszulce Barcy zaliczył 19 marca.