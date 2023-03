fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Javier Tebas znów zabrał głos w skandalu z udziałem FC Barcelony

Szef La Ligi domaga się wyjaśnienia całej sprawy

Tebas zdradził, że doniósł na FC Barcelonę do UEFA

Tebas chce wyjaśnienia sprawy

Ogromny skandal z udziałem Enriqueza Negreiry i FC Barcelony został ujawniony w zeszłym miesiącu. Dochodzenie wykazało, że hiszpański gigant opłacał przez lata byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Arbitrów. Miał on otrzymać pieniądze za doradztwo oraz raporty.

Duma Katalonii ma teraz zostać oskarżona przez prokuraturę. Po raz kolejny o sprawie wypowiedział się również Javier Tebas. Szef La Ligi zdradził, że doniósł na FC Barcelonę do UEFA.

– To bardzo smutna sytuacja. Trzeba przeprowadzić dogłębne śledztwo. Trzeba spojrzeć na to, że uczestniczył w tym klub, ale także wiceprezes Komitetu Arbitrów. Trzeba prześledzić wpływy w tej sytuacji i ich rodzaje. To ewidentne, że sytuacja jest bardzo nietypowa i daje podstawy do śledztwa w sprawie korupcji sportowej.

– Jako prezes La Ligi chcę obecnie tego, by sprawy się wyjaśniły. Cała sprawa wygląda źle. Należy znaleźć odpowiedzialnych i podjąć decyzje zgodnie z wynikami śledztwa. Na razie mamy nietypowe zachowanie, nielogiczne dla klubu piłkarskiego i musimy poznać, jaki był jego cel.

– To my donieśliśmy UEFA o tej sprawie po 48 godzinach od jej wybuchu. Nie informowaliśmy o tym publicznie, robię to teraz po raz pierwszy. My nie mogliśmy nic zrobić, bo sportowo temat się przedawnił, ale statut UEFA mówi, że jeśli związki krajowe z jakiegoś powodu nie mogą działać, to może zrobić to UEFA – mówi Tebas.

