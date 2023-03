fot. PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard nie otrzymuje ostatnio zbyt wielu okazji do gry

Belg pozwolił sobie na szczerą wypowiedź w rozmowie z portalem Rtbf.be

Piłkarz wciąż liczy, że wkrótce będzie więcej grał w szeregach Los Blancos

Hazard chcę grać więcej w Realu Madryt

Eden Hazard ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2024 roku. W tym sezonie wystąpił w zaledwie siedmiu spotkaniach, strzelając w nich jednego gola. Ponadto zaliczył jedną asystę. Mimo wszystko nie zwątpił w to, że nadal może być ważną postacią w zespole.

– Chcę grać, być na boisku i czuć się potrzebnym w drużynie. Kiedy czujesz się ważny, masz pewność siebie. Kibice są po twojej stronie. Jest łatwiej. Kiedy wiesz, że jesteś najlepszy, na pewno będzie Ci czegoś brakować, ale ludziom łatwiej Cię zrozumieć – przekonywał zawodnik cytowany przez Rtbf.be.

– Kiedy jest Ci ciężko, ludzie nie chcą uwierzyć, że potrafisz dobrze grać. Jak wyjść z tej sytuacji? Bawić się grą, zaliczać minuty na boisku, starać się odnieść sukces i odzyskać pewność siebie – przekonywał Hazard.

– Tęsknię za tym, chcę grać. Chcę się dobrze bawić na boisku. Trening jest dobry, ale to, co trzyma nas przy życiu, to mecze. W głębi duszy mam nadzieję, że coś osiągnę i że trener wciąż na mnie liczy. Czas pokaże, czy otrzymam szansę na występy – kontynuował Belg.

– Czy wątpię? Mam prawo wątpić. Minęły trzy miesiące, odkąd trener Carlo Ancelotti postawił mnie po raz ostatni w La Liga. Zwątpienie może się pojawiać. Muszę jednak pokazać na treningu, że może na mnie liczyć – uzupełnił zawodnik.

– Faktem jest, że są zawodnicy, którzy dobrze grają. Zespół wygrywa, więc trudno to zmienić. Prawdopodobnie zasługuję w jego oczach na mniej niż inni. Trzeba pytać naszego trenera, dlaczego na mnie nie stawia – zakończył Hazard.

