Robert Lewandowski i Erling Haaland latem tego roku zmienili barwy klubowe. Zawodnicy w trakcie trwającej kampanii zdobyli 45 procent wszystkich bramek dla swoich zespołów.

Robert Lewandowski i Erling Haaland imponują skutecznością w tej kampanii

Mundo Deportivo przekazało, że zawodnicy mają wskaźnik skuteczności w swoich ekipach na poziomie 45 procent

Polak i Norweg to na dzisiaj zdecydowani najskuteczniejsi napastnicy na świecie

Lewandowski i Haaland jak maszynki do zdobywania bramek

Robert Lewandowski i Erling Haaland byli bohaterami letniego okna transferowego. Pierwszy trafił z Bayernu Monachium do FC Barcelony, a Norweg z Borussii Dortmund do Manchesteru City.

Mundo Deportivo przekonuje natomiast, że Lewandowski i Haaland mają taki sam procent wkładu w swoich drużynach w lidze hiszpańskiej i angielskiej. Jednocześnie obaj piłkarze utrzymują skuteczność, którą prezentowali w Bundeslidze.

Lewy zdobył 13 z 29 goli dla ekipy z Camp Nou w La Liga, co daje 45 procent. Podobny bilans, co 34-latek ma norweski napastnik w Premier League. Haaland zdobył 17 bramek z 34 ekipy z Etihad Stadium. To najlepszy wskaźnik wśród wszystkich piłkarzy na świecie.

Lewandowski dołączył do Barcelony za 45 milionów euro. Reprezentant Polski ma kontrakt ważny z hiszpańską ekipą do 2026 roku. Tymczasem Erling Haaland trafił do Manchesteru city za 60 milionów euro. 22-latek z The Citizens związał się z umową do 2027 roku.

