Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland opuścił dzisiejszy mecz w Premier League. Pep Guardiola powiedział kiedy możemy spodziewać się powrotu Norwega po kontuzji.

Erilng Haaland nie był dostępny na dzisiejszy mecz Premier League

Pep Guardiola nie skorzysta z Norwega także w Lidze Mistrzów

22-latek leczy bowiem kontuzję, o której opowiedział jego trener

Haaland opuści finisz Ligi Mistrzów

Erling Haaland niemal co mecz bije jakiś rekord strzelecki. Nie może to dziwić, ponieważ Norweg tylko w Premier League zdobył już 17 bramek. 22-latek potrzebował na to jedenastu spotkań. Haaland dotychczas wystąpił w każdym meczu w angielskiej elity. Seria ta została przerwa w dzisiejsze popołudnie. Norweg znalazł się poza kadrą meczową z powodu kontuzji. W tej sprawie wypowiedział się Pep Guardiola. Opiekun mistrza Anglii nie chce wieszczyć występu 22-latka już w kolejnym ligowym spotkaniu z Fulham.

– Ma uszkodzone więzadła. Czuje się lepiej, mamy jeszcze tydzień (do meczu z Fulham). Nie zagra przeciwko Sevilli (w Lidze Mistrzów), ponieważ już zakwalifikowaliśmy się. Miejmy nadzieję, że będzie mógł nam pomóc z Fulham. Jeśli nie, może zagrać z Chelsea w Carabao Cup – wyjawił szkoleniowiec Manchesteru City.

Haaland nie poprawi zatem swojego dorobku bramkowego w Lidze Mistrzów do końca tego roku. Norweg w tej edycji uzbierał już pięć trafień. Fanom Manchesteru City pozostaje zatem liczyć, że zobaczą 22-latka w akcji przeciwko Fulham. Tę konfrontację zaplanowano na 5 listopada o godzinie 16:00.

Czytaj także: Błysk geniuszu De Bruyne dał City triumf pod nieobecność Haalanda