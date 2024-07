Gwiazda Barcelony już po operacji. Długa przerwa w grze

Ronald Araujo w poniedziałek po południu przeszedł operację kontuzjowanego tylnego mięśnia prawego uda. Urugwajski stoper ma pauzować aż do grudnia.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo przeszedł operację. FC Barcelona wydała komunikat

Ronald Araujo nie będzie najlepiej wspominał tegorocznego Copa America. Reprezentacja Urugwaju odpadła w półfinale tych rozgrywek po porażce 0:1 z Kolumbią, a sam piłkarz w meczu ćwierćfinałowym przeciwko Brazylii nabawił się poważnej kontuzji. 25-letni środkowy obrońca wówczas doznał urazu mięśniowego i był zmuszony poddać się operacji.

Mierzący 192 centymetry wzrostu stoper jest już po zabiegu medycznym, o czym poinformowała FC Barcelona. Kataloński klub nie podał konkretnej daty powrotu zawodnika do zdrowia, jednak należy się spodziewać, że defensor będzie pauzował co najmniej do grudnia – tak wynika z informacji hiszpańskiego dziennika “Mundo Deportivo”.

MEDICAL NEWS | Ronald Araujo undergoes successful medical procedure for right hamstring tendon injury



Details: https://t.co/HHr3MamFcp pic.twitter.com/3RpnPOksYS — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2024

“Ronald Araujo pomyślnie przeszedł operację po kontuzji tylnego mięśnia prawego uda. Zabieg został przeprowadzony przez doktora Lasse Lampainena pod nadzorem służb medycznych naszego klubu w fińskim mieście, Turku. Data powrotu piłkarza do gry zależy od postępów jego rehabilitacji” – czytamy w oficjalnym komunikacie Blaugrany.

Urugwajski obrońca nie pomoże więc Barcelonie w pierwszej części sezonu 2024/2025. Nie wiadomo, czy mająca problemy finansowe Barca w związku z tym ruszy na rynek transferowy. Nowy trener zespołu Hansi Flick obecnie ma do dyspozycji takich stoperów jak m.in. Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen czy Eric Garcia.