W dwóch ostatnich wtorkowych meczach w ramach szóstej kolejki La Liga nie brakowało emocji. Rayo Vallecano rzutem na taśmę przechyliło szalę zwycięstwa na swoją stronę, pokonując Athletic Bilbao 2:1. Z kolei Celta Vigo wygrała na wyjeździe z Levante 2:0.

Athletic na remis z Rayo

Athletic Bilbao podchodziło do wtorkowej batalii po remisie z Atletico Madryt (0:0) w minioną sobotę. Tymczasem podopieczni Indaniego Iraoli pokonali ostatnio przekonująco Getafe (3:0).

Goście zaczęli spotkanie na San Mames wyśmienicie. Już w piątej minucie objęli prowadzenie za sprawą trafienia Alvaro Garcii, który efektowną podcinką skierował piłkę do siatki. Gol wyrównujący padł natomiast w 33. minucie. Pathe Ciss niefortunnie skierował piłkę do siatki i do przerwy miał miejsce remis.

W drugiej częściej meczu długo wszystko wskazywało na to, że obie drużyny podzielą się punktami. Niemniej w doliczonym czasie piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Bebe, a w powietrzu najlepiej zachował Radamel Falcao, kierując piłkę do siatki po strzale głową i Rayo wygrało 2:1.

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1:2 (1:1)

0:1 Garcia 5′

1:1 Ciss 33′ (sam.)

1:2 Falcao 90+6′

Celta odskoczyła od dna tabeli

Rywalizacja z udziałem Levante i Celta toczyła się o to, aby odskoczyć od dolnych regionów ligowej stawki. Drużyna Paco Lopeza wierzyła, że w końcu wróci na zwycięski szlak po dwóch remisach z rzędu. Błękitni chcieli natomiast zakończyć serię trzech porażek z rzędu.

Do przerwy goli na Estadio Ciudad de Valencia nie było. Po zmianie stron więcej powodów do radości mieli natomiast kibice Celty. Już w 66. minucie na prowadzenie zespół Eduardo Coudeta wyprowadził Iago Aspas, który popisał się precyzyjnym strzałem z lewej nogi.

Tymczasem w 85. minucie wynik spotkania na 2:0 ustalił Brain Mendez, wykorzystując podanie od Santiego Miny. Wcześniej okazję na gola wyrównującego miał z kolei Roger Marti, ale nie wykorzystał w 71. minucie jedenastki i Celta wygrała 2:0.

Levante UD – Celta Vigo 0:2 (0:0)

0:1 Aspas 66′

0:2 Mendeze 85′