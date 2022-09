PressFocus Na zdjęciu: Gavi

Gavi już dawno doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie nowej umowy. Obecna, juniorska, obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2023 roku. Na mocy kontraktu 18-latek oficjalnie zostanie zawodnikiem pierwszej drużyny i zacznie zarabiać zgodnie do pozycji, jaką uzyskał w zespole. Do oficjalnego ogłoszenia porozumienia ma dojść w czwartek.

Gavi wciąż jest oficjalnie zawodnikiem rezerw Barcelony. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

W czwartek 18-latek ma podpisać swój pierwszy seniorski kontrakt

Będzie ważny aż do 2026 roku, a klauzula odstępnego w nim zawarta wynosić będzie miliard euro

Gavi czeka na “szóstkę”. Pierwszy seniorski kontrakt już blisko

Już w lutym przedstawiliśmy artykuł, w którym przedstawiliśmy, jak niewiele zarabia w Barcelonie Gavi. “Winnym” takiego stanu rzeczy był niesamowity rozkwit talentu pomocnika. Nawet najstarsi górale nie pamiętają sytuacji, by 17-letni wychowanek z miejsca zadomowił się w pierwszej drużynie, a do tego w reprezentacji Hiszpanii. Gaviego całkowicie ominął etap gry dla Barcelony Athletic czy kadrze młodzieżowej.

Jego umowa pozostaje zatem na poziomie utalentowanego juniora. Minął już jednak rok, odkąd takie określenie pozycji Hiszpana w drużynie można określić wyłącznie jako kłamstwo. Dla Dumy Katalonii przedłużenie kontraktu z jedną z największych perełek światowego futbolu było bardzo istotne. Wcześniej jednak zajęli się negocjacjami nie mniej palącymi, bo dotyczyły umowy Ronalda Araujo. Później nadeszło letnie okienko transferowe, gdzie z jednej strony Blaugrana dokonywała ogromnych wzmocnień, a z drugiej liczyła każdego centa, by zmieścić się w limicie płac. Już podczas lipcowej prezentacji Francka Kessiego dyrektor sportowy klubu zapewnił, że Gavi na sto procent zostanie na Camp Nou. Oficjalnego potwierdzenia jednak, jak dotąd, nie otrzymaliśmy. Dla Barcy priorytetem była rejestracja nowych nabytków, podczas gdy 18-latek wciąż oficjalnie jest zawodnikiem młodzieżowym.

Wiemy już jednak, kiedy nadejdzie wielki dzień dla pomocnika. Swoją nową umowę ma podpisać w czwartek. Będzie ona obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku i finansowo odpowiadać pozycji gracza w drużynie. Klauzula odstępnego będzie wynosić – podobnie, jak w przypadku innych młodych gwiazd Dumy Katalonii – miliard euro. Prawdopodobnie to dla 18-latka “czeka” wolna koszulka z legendarnym numerem sześć. Gdy oficjalnie wzmocni pierwszą drużynę, to właśnie na “szóstkę” zmieni swoją dotychczasową, juniorską “trzydziestkę”.

Podczas podpisywania kontraktu obecni będą najważniejsi przedstawiciele zarządu, którzy wraz z piłkarzem udzielą tradycyjnego wywiadu. Najprawdopodobniej w uroczystości – bo tak należy określić ten dzień dla fanów drużyny – nie wezmą udziału kibice.

Gavi wystąpił w tym sezonie w każdym ze spotkań drużyny. Tylko w starciu z Viktorią Pilzno, gdzie szansę dostali rezerwowi, pojawił się na murawie z ławki. Trudno wyobrazić sobie, by zabrakło go w wyjściowej jedenastce na nadchodzący mecz na Allianz Arena.

Czytaj więcej: La Liga. Lewy robi swoje nawet z ławki, czy nadchodzi czas Rodrygo?

Bayern Monachium FC Barcelona 2.09 4.40 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2022 13:08 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin