FC Barcelona wydała komunikat ws. Sergio Aguero. Nie najlepsze wieści

FC Barcelona poinformowała, że Sergio Aguero nie zagra przez trzy miesiące. Wykonano pierwsze badania diagnostyczno-terapeutyczne i potwierdzono, że Argentyńczyk nie będzie mógł szybko wrócić na boisko.

Sergio Aguero poczuł się źle podczas meczu z Deportivo Alaves (1:1) i miał problemy z oddychaniem

U Argentyńczyka wykryto problemy z sercem

Najnowsze badania, które przeprowadził doktor Josep Brugada, pokazały, że Aguero nie będzie mógł zagrać na pewno przez najbliższe trzy miesiące

Sergio Aguero nie wróci prędko na boisko

W ostatniej kolejce La Liga FC Barcelona zawiodła, tylko remisując z Deportivo Alaves, ale nie to było największym zmartwieniem dla Katalończyków. W trakcie spotkania poważne problemy miał Sergio Aguero, którego ostatecznie zabrano karetką do szpitala. W poniedziałek klub opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że argentyński napastnik nie będzie mógł wrócić na boisko co najmniej przez najbliższe trzy miesiące. W tym czasie zostanie oceniona skuteczność leczenia w celu ustalenia dalszego procesu powrotu do zdrowia.

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021

Początkowo wydawało się, że to może chwilowe problemy i po kilkudniowej pauzie Sergio Aguero będzie mógł wrócić do gry, ale badania kardiologiczne wykazały, że nie będzie to takie łatwe. Kataloński dziennik “Sport” informował, że piłkarz ma arytmię serca, ale klub na razie nie potwierdził tych doniesień.

Dla Aguero początek przygody w barwach Dumy Katalonii nie jest najłatwiejszy. Rozegrał w jej barwach tylko pięć oficjalnych meczów, tylko jeden w pełnym wymiarze czasowym. Zdobył do tej pory jednego gola, w przegranym meczu z Realem Madryt (1:2).

Sergio Aguero po przyjściu do Barcelony wierzył, że będzie mógł tworzyć groźny duet z Lionelem Messim. Po odejściu jego kolegi z reprezentacji do Paris Saint-Germain czuł się zawiedziony. Niektóre media informowały o tym, że rozważał nawet natychmiastowy transfer z Camp Nou.