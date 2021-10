Karim Benzema uważa, że El Clasico to w dalszym ciągu najlepsze piłkarskie spotkanie na świecie, pomimo odejścia Lionela Messiego z Barcelony. Francuski napastnik i jego Real Madryt najbliższą okazję do zmierzenia się z Dumą Katalonii będą mieli już 24 października na Camp Nou.

24 października rozegrane zostanie El Clasico w którym FC Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt

W zespole ze stolicy Katalonii zabraknie Lionela Messiego, który latem pożegnał się z klubem

Zdaniem Karima Benzemy mecz Barcelona – Real to nadal najważniejsze piłkarskie wydarzenie na świecie

Benzema o El Clasico

W roli faworyta do pojedynku w stolicy Katalonii przystąpią Królewscy. Jest to także związane z burzliwym początkiem sezonu w szeregach Barcelony, która po serii słabych wyników zajmuje obecnie dopiero dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. Duży wpływ na to mają problemy finansowe klubu, które sprawiły, że latem pożegnał się z nim Lionel Messi.

Zdaniem Karima Benzemy El Clasico nie straciło jednak przez to na wartości i nadal pozostaje najlepszym meczem na świecie. – Dla mnie to wciąż jest to samo. To nadal najlepszy mecz, jaki istnieje w piłce nożnej. Nie ma znaczenia, czy dani zawodnicy tam są, czy odeszli lub jacy przyszli. Real – Barca to historia. Nazwiska się zmieniają, wcześniej grali Zidane, Ronaldinho, Ronaldo czy Eto’o, ale Real – Barca zawsze będzie Realem – Barcą – powiedział Benzema.

– Nigdy nie ma dobrego momentu na grę z nimi. Drużyna tak jak Barcelona czy każda inna topowa drużyna, może mieć słaby mecz, by potem znów się odbić. To mecz, którego nie możemy potraktować lekceważąco, nawet jeśli do tej pory nie grali dobrze – kontynuował.

