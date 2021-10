Barcelona chce ogłosić ważny komunikat przed El Clasico

Zespół Barcelony przygotowuje się do niedzielnego spotkania z Valencią, natomiast w biurach katalońskiego klubu trwająca pracę mające na celu zatrzymanie na dłużej w zespole utalentowanych piłkarzy. Według hiszpańskich mediów, władze Dumy Katalonii jeszcze w tym miesiącu chciałby zamknąć sprawę nowej umowy dla Ansu Fatiego.

Obecna umowa Ansu Fatiego z Barceloną obowiązuje do czerwca 2022 roku

FC Barcelona ma prawo do jej przedłużenia o dwa lata, ale nie zamierza z niego korzystać

Władze katalońskiego klubu negocjacje w sprawie nowego kontraktu chciałyby zamknąć przed zbliżającym się meczem z Realem Madryt

Zatrzymanie Fatiego priorytetem Barcelony

Obecna umowa Ansu Fatiego z katalońskim klubem obowiązuje do 2022 roku. Choć Barcelona dysponuje prawem do jednostronnego jej przedłużenia o kolejne dwa lata, nie zamierza z niego skorzystać. Władze Barcelony nie chcą zatrzymywać piłkarza na siłę, ale przekonać go do dobrowolnego przedłużenia kontraktu w przekonani, że oferta odpowiada jego umiejętnościom.

Według Mundo Deportivo władze Barcelony zintensyfikowały działania w tym kierunku i chciałyby spróbować zamknąć sprawę przez najbliższym El Clasico, które zaplanowane jest na 24 października. Menedżer zawodnika Jorge Mendes otrzymał już od dyrektora katalońskiego klubu Mateu Alemany’ego kilka warunków kontraktu, które są obecnie analizowane przez agenta, zawodnika i jego rodzinę.

Menedżer piłkarza przebywał niedawno w Barcelonie, gdzie spotkał się ze swoim klientem oraz jego rodziną. Tematem rozmowy były właśnie warunku oferowane Fatiego przez Barcelonę. Mendes pozostaje również w stałym kontakcie z klubem.

W piątek w Radio Barcelona na temat nowego kontraktu Fatiego z optymizmem wypowiadał się wiceprezes ds. ekonomicznych Eduard Romeu. – Wszystko jest na dobrej drodze i chcemy przekazać dobre wieści w przyszłym tygodniu – powiedział.

Fati do tej pory w pierwszej drużynie Barcelony rozegrał 46 spotkań, zdobywając 14 bramek i dokładając do tego pięć asyst. Piłkarz niedawno wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i wystąpił w trzech spotkaniach, raz wpisując się na listę strzelców. Kolejny występ powinien zaliczyć w niedzielny wieczór, kiedy Barcelona zmierzy się u siebie z Valencią.

