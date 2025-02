Gavi od momentu, gdy trafił do pierwszej drużyny FC Barcelony, stał się kluczową postacią zespołu. Tymczasem interesujące wieści na temat pomocnika przekazał Fichajes.net.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Gavi

FC Barcelona rzadziej stawia na Gaviego, skomplikowała się sytuacja pomocnika

Gavi to zawodnik, który do pierwszej drużyny FC Barcelony trafił w lipcu 2021 roku. Piłkarz stosunkowo szybko przebił się do wyjściowego składu Blaugrany. Siła charakteru zawodnika sprawiła, że ten stał się szybko ważną postacią w drużynie. Niemniej w tym sezonie piłkarz nie otrzymuje już tylu szans na grę, na ile liczył. Interesujący materiał na ten temat pojawił się w serwisie Fichajes.net.

Źródło przypomina, że Gavi po wyleczeniu kontuzji był zdeterminowany, aby odzyskać swoją mocną pozycję w klubie. Jeszcze w grudniu wszystko wskazywało na to, że Hiszpan wywalczył na dobre miejsce w pierwszej jedenastce Blaugrany. Ostatnio jednak rola Gaviego w drużynie uległa zmianie. Trener Hansi Flick zdecydowanie woli stawiać na duet Pedri-Frenkie de Jong w środku pola.

20-letni piłkarz ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2030 roku. W styczniu Gavi przedłużył swoją umowę z gigantem La Liga. Tymczasem w tym sezonie zawodnik wystąpił w 24 spotkaniach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył też trzy asysty.

Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik będzie miał w niedzielę. Wówczas Barca zmierzy się u siebie z Realem Sociedad San Sebastian. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 16:15. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie Gavi będzie chciał udowodnić, że może pomóc zespołowi w kluczowych momentach sezonu.