PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Andreas Christensen przymierzany do Manchesteru United

Ruben Amorim za kilka dni obejmie stanowisko trenera Manchesteru United. 39-letni Portugalczyk najprawdopodobniej już w styczniu ruszy na rynek transferowy, żeby dokonać poważnych wzmocnień w drużynie Czerwonych Diabłów. Jedną z formacji, która może zostać zasilona, jest linia obrony. Jak podaje we wtorek hiszpański serwis “ElNacional.cat”, angielski gigant planuje wybrać się na zakupy na Półwysep Iberyjski.

Zdaniem wyżej wspomnianego portalu na celownik Manchesteru United trafił Andreas Christensen, który na co dzień występuje w Barcelonie. Duński stoper ma być pierwszym życzeniem Rubena Amiroma, który przygotowuje się do pracy na Old Trafford. Włodarze Czerwonych Diabłów podobno są gotowi zaoferować za 28-letniego defensora około 15 milionów euro, co może przekonać Dumę Katalonii.

74-krotny reprezentant Danii z powodzeniem przywdziewa koszulkę zespołu Blaugrany od lipca 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Camp Nou na zasadzie wolnego transferu z Chelsea. W obecnym sezonie piłkarz może mówić o sporym pechu, ponieważ rozegrał tylko 1 mecz, a na boisku spędził zaledwie 26 minut. Ma to związek z kontuzją ścięgna Achillesa, przez którą pauzuje od połowy sierpnia tego roku.

Dotychczasowy bilans Andreasa Christensena w Barcelonie wygląda następująco – 75 meczów, 2 bramki oraz 2 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 30 milionów euro.