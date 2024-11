FC Barcelona może szukać posiłków do ataku w Serie A

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona zainteresowana Rafaelem Leao

FC Barcelona w trakcie trwającej kampanii może liczyć na skuteczność Roberta Lewandowskiego czy Raphinhi. W każdym razie niewykluczone, że wymieniona dwójka wkrótce będzie miała solidnego rywala do gry. Fichajes.net przekonują, że Katalończycy mogą spróbować ściągnąć do siebie reprezentanta Portugalii.

Źródło podaje, że po zakończeniu sezonu Barca może spróbować pozyskać Rafaela Leao. Napastnik AC Milan to 25-latek, który ostatnio nie błyszczy skutecznością w szeregach Rossonerich. Niemniej niewykluczone, że przeprowadzka do giganta La Liga sprawiłaby, że zawodnik odzyskałby radość z gry, a co za tym idzie, mógłby stać się cennym wzmocnieniem drużyny Hansiego Flicka.

Rafael Leao broni barw 19-krotnych mistrzów Włoch od sierpnia 2019 roku. Trafił do Milanu z Lille za blisko 50 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość piłkarza kształtuje się mniej więcej na poziomie 75 milionów euro. Rafael Leao z Milanem wygrał mistrzostwo Włoch w sezonie 2021/2022, gdy zespołem dowodził jeszcze Stefano Pioli.

W tej kampanii Portugalczyk nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Jak na razie wystąpił w dwunastu meczach, notując w nich jedno trafienie i cztery asysty. Aktualna umowa piłkarza z przedstawicielem Serie A obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

