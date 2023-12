Diego Simeone pracuje w Atletico Madryt od 12 lat, ale wciąż ma zapał do pracy w klubie. W rozmowie ze "Sky" przyznał, że jego drużyna może być jeszcze lepsza.

Imago / Nicolò Campo Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt przypieczętowało awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Diego Simeone jest pewny, że wciąż mogą stawać się coraz lepsi

Argentyńczyk pracuję w stolicy Hiszpanii od 2011 roku

Diego Simeone wciąż cieszy się pracą w Madrycie

Atletico Madryt zapewniło sobie 1. miejsce w grupie dzięki zwycięstwu 2-0 nad Lazio. “Los Colchoneros” pod wodzą Argentyńczyka po raz ósmy zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Po meczu Diego Simeone rozmawiał ze stacją “Sky”. Dziennikarz pytał go o to skąd bierze motywację do pracy w jednym miejscu po tylu latach.

– Jak mogę pracować tutaj przez tak wiele lat i wciąż się cieszyć? Będę szczery. Czuję się bardzo dobrze w Madrycie i jestem pewien, że klub wciąż może się rozwijać – powiedział Simeone.

– Pomaganie Atletico w rozwoju każdego roku w Europie jest wyzwaniem. To jest mój cel – dodał.

53-latek pracuje w Atletico od grudnia 2011 roku. W tym czasie prowadził drużynę w 648 meczach, z których wygrał 385 spotkań. Podczas pobytu w Madrycie doprowadził drużynę do mistrzostwa Hiszpanii w 2014 oraz 2021 roku. Wygrał również Ligę Europy w 2012 i 2018 roku. Doprowadził klub do dwóch finałów Ligi Mistrzów w 2014 i 2016 roku, lecz za każdym razem przegrywał z Realem Madryt.