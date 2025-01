Moritz Müller / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong “narzeka” na Barcelonę

Kibice FC Barcelony nie mają wątpliwości – Frenkie de Jong powinien pożegnać się z ich klubem. Jednak Holender nie ma zamiaru odchodzić z szeregów wicemistrza Hiszpanii i tym samym rezygnować z wyjątkowo atrakcyjnego wynagrodzenia. Pomocnik od dłuższego czasu nie spełnia pokładanych w nim nadziei, a na dodatek jest właściwie “niesprzedawalny”.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

27-latek w rozmowie z Voetbal International postanowił podzielić się swoim spojrzeniem na obecną sytuację w klubie:

– Kiedy podpisywałem umowę z FC Barceloną, nie wyobrażałem sobie, że w ciągu czterech lat tylko raz wygram La Ligę, raz Puchar Króla i raz Superpuchar Hiszpanii. Spodziewałem się co najmniej dwa razy więcej tytułów, więc to oczywiście jest rozczarowujące. Ludzie często myślą, że chcę zostać w Barcelonie na zawsze, ponieważ żyje się tutaj tak przyjemnie. To wszystko jest prawdą, tylko że to jest drugorzędne w stosunku do tego, co dzieje się na boisku. Gdybym zauważył, że nie mogę się tu wystarczająco wykazać, albo że nie mogę nic wygrać z drużyną, to już by mnie tu nie było – stwierdził de Jong.

– Przedłużenie mojego kontraktu jest problemem dla mediów, ale nie dla mnie. Po prostu chcę grać w piłkę, a potem przekonam się, co klub chce ze zrobić w mojej sytuacji. Razem z moim agentem i rodziną zdecyduję, co będzie dla mnie najlepsze – dodał reprezentant Holandii.