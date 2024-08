SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie ma wątpliwości, Olmo zrobił różnicę w drugiej połowie

FC Barcelona we wtorek wieczorem rywalizowała z Rayo Vallecano w meczu 3. kolejki La Liga. Spotkanie, choć rozpoczęło się od bramki gospodarzy, zakończyło się zwycięstwem (2:1) dla podopiecznych Hansiego Flicka. Jedną z bramek zdobył debiutujący w Dumie Katalonii – Dani Olmo. Reprezentant Hiszpanii po kilku tygodniach w końcu został zgłoszony do rozgrywek ligowych.

Zarząd katalońskiego klubu zarejestrował Olmo do gry dopiero w poniedziałek wieczorem. Mimo to Hiszpan znalazł się w kadrze meczowej Barcelony na spotkanie z Rayo. Decyzja, aby zabrać środkowego pomocnika na ligowe starcie, okazała się strzałem w dziesiątkę. W 82. minucie gry Olmo zdobył debiutanckie trafienie w swoim pierwszym meczu w koszulce Blaugrany. Na konferencji prasowej Hansi Flick ocenił występ piłkarza, podkreślając, że jego obecność na boisku w drugiej połowę zrobiła największą różnicę.

– Długo czekał, żeby strzelić gola dla Barcelony. Kiedy pojawił się na boisku, można było dostrzec, że mamy większą kontrolę nad piłką – powiedział Hansi Flick, cytowany przez portal ESPN.

– Kiedy znajduje się przed bramką, wie, jak zdobyć gola. Dla pomocnika nie jest to normalne, ale on jest w tym naprawdę dobry. Myślę, że początek drugiej połowy był dla nas dobry i to był powód, dla którego pojawił się na boisku. Świetnie sobie radzi także bez piłki, ponieważ zawsze jest blisko niej i dobrze naciska przeciwników. Zrobił różnicę w drugiej połowie – podsumował występ Daniego Olmo szkoleniowiec Barcelony.