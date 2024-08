Flick traci kluczowego piłkarza. Fatalne informacje dla Barcelony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernal z poważną kontuzją. Złe wieści dla Flicka

Barcelona pokonała Rayo Vallecano 2:1 w trzeciej kolejce La Liga. Zwycięską bramkę dla Dumy Katalonii zdobył niedawno zarejestrowany Dani Olmo. Blaugrana odwróciła losy spotkania w drugiej połowie, ale Hansi Flick nie mógł być do końca zadowolony.

W końcówce spotkania groźnie wyglądającej kontuzji doznał Marc Bernal. Młody pomocnik przekonał Flicka występami w okresie przygotowawczym i już od pierwszych minut sezonu stał się bardzo ważną postacią pierwszego składu. Niestety wiele wskazuje na to, że utalentowany piłkarz będzie musiał pauzować przez dłuższy czas.

– Nie wygląda to dobrze. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda szatnia po meczu. Boli nas to co się stało – powiedział Flick cytowany przez serwis BarcaInfo.

W nocy świeże informacje przekazał Toni Juanmarti z katalońskiego serwisu Sport. Według dziennikarza w Barcelonie uważają, że Marc Bernal doznał kontuzji więzadła krzyżowego w kolanie. Wszelkie wątpliwości rozwieją badania medyczne, ale na ten moment trudno doszukać się pozytywów.

17-latek został nagrany, gdy opuszczał stadion Rayo Vallecano. Bernal miał na nodze stabilizator i poruszał o kulach. Takie obrazki na pewno nie napawają optymizmem.

