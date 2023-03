Przyszłość Leo Messiego stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczony jest powrót do FC Barcelony, o czym marzy Jordi Alba. Hiszpański obrońca otwarcie przyznaje, że klub skorzystałby na ponownym zakontraktowaniu Argentyńczyka.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Kontrakt Leo Messiego z PSG wygasa latem

Obie strony nie doszły jeszcze do porozumienia w sprawie przedłużenia

Jordi Alba chciałby powrotu Argentyńczyka do FC Barcelony

“On jest szczęśliwy w Paryżu”

Wciąż nie wiemy, gdzie Leo Messi zagra w przyszłym sezonie. W pewnym momencie wydawało się, że kontynuowanie współpracy z Paris Saint-Germain jest praktycznie pewne. Później Argentyńczyk zmienił nastawienie i nie wyklucza rozstania z klubem, z którym latem wygaśnie obowiązujący go kontrakt.

W kontekście przyszłości Messiego dużo mówi się o klubach z Major League Soccer oraz Arabii Saudyjskiej. W mediach nieustannie przewija się także temat FC Barcelony, którą opuścił w 2021 roku. Jordi Alba uważa, że zakontraktowanie Argentyńczyka byłoby korzystne dla Dumy Katalonii.

– Chciałbym, żeby wrócił, ale nie wiem, czy wróci. Nie rozmawialiśmy o tym, ponieważ ma kontrakt z PSG. Chciałbym, żeby wrócił. Byłoby to dobre dla klubu i dla niego. On jest szczęśliwy w Paryżu. Pierwszy sezon nie był dla niego dobry, trudno było mu się przystosować do życia tam, ale porozmawialiśmy i w tym roku jest już znacznie lepiej – tłumaczy hiszpański obrońca.

To nie pierwszy głos z obozu Blaugrany, domagający się nawiązania współpracy z Messim. Pochlebnie o legendarnym piłkarzu wypowiadał się także między innymi Ronald Araujo.

