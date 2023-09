fot. Imago/Ricardo Larreina Na zdjęciu: Joao Cancelo

W ostatnim dniu letniego okienka na Camp Nou trafił Joao Cancelo

Portugalczyk zadebiutował w wyjazdowym meczu z Osasuną

Przyznał, że zawsze marzył o grze dla FC Barcelony

“Ten zespół jest dla mnie idealny”

FC Barcelona długo walczyła o pozyskanie Joao Cancelo. Pod koniec okienka udało się dojść do porozumienia z Manchesterem City, dlatego defensor trafił na Camp Nou w ramach rocznego wypożyczenia. Debiut w pierwszej drużynie zaliczył już kilka dni później.

W niedzielę przeciwko Osasunie Cancelo pojawił się na boisku w 59. minucie gry. Zaliczył kilka ciekawych i precyzyjnych zagrań w pole karne, natomiast nie zapisał się w protokole meczowym. Po zakończonym spotkaniu ocenił swoją postawę, a także grę całej FC Barcelony.

– Jestem bardzo dumny, że mogłem zadebiutować w Barcelonie. To drużyna, w której zawsze chciałem grać. Osiągnąłem to i to jest jak trofeum dla mnie, dla rodziny i dla wszystkich przyjaciół.

– Xavi powiedział mi, abym kontrolował mecz, bo dostawaliśmy dużo piłek za plecy. Aby dobrze bronić i atakować ze swobodą i ja właśnie tego chcę. Uważam, że ten zespół jest dla mnie idealny pod względem gry, bo to gra pozycyjna.

– To bardzo wycierpiana wygrana, ale myślę, że byliśmy lepszym zespołem i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Koledzy powiedzieli mi, że to zawsze jest trudny teren i rzeczywiście tak było, ale zdobyliśmy trzy punkty. Jest wiele do poprawy, ale jesteśmy na dobrej drodze – zapewniał Portugalczyk.

