W 37. minucie meczu pięknym golem z dystansu popisał się Unai Lopez. Uderzenie gracza Rayo sprawia, że Barcelona do przerwy ulega ekipie gospodarzy 0:1.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Unai Lopez

W meczu 14. kolejki La Liga Rayo Vallecano podejmuje zespół FC Barcelony

Do przerwy mamy wynik 1:0

Pierwsze 45. minut to bezbarwny występ Roberta Lewandowskiego

Niesamowity gol

Pierwszy mecz FC Barcelony po przerwie reprezentacyjnej zapowiadany był jako ciekawe spotkanie, z dobrze grającym ostatnio zespołem Rayo Vallecano. Jednak to goście byli faworytem tego starcia, co nie znalazło odzwierciedlenia w pierwszej odsłonie gry. Trzeba bowiem przyznać, że dość mocno przetrzebiona urazami ekipa Xaviego była dość bezbarwna na tle gospodarzy. Można właściwie przyznać, że to zespół Vallecano miał więcej z gry i stwarzał groźniejsze okazje.

W 37. minucie meczu pięknym golem z dystansu popisał się Unai Lopez. Hiszpan po uderzeniu piłki zewnętrzną częścią buta pokonał Inakiego Penę.

UNAI LOPEZ! ALEŻ GOL! ⚽⚽⚽



Hiszpan huknął z dystansu i @RayoVallecano prowadzi z @FCBarcelona! 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/P5UQXX9TxQ pic.twitter.com/I7tHP1xRBW — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 25, 2023

Czytaj więcej: Gracz pożądany przez Barcelonę dostanie szansę od Postecoglou.