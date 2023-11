IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

Xavi Hernandez już ubiegłego lata chciał sprowadzić Giovaniego Lo Celso do FC Barcelony

Teraz, po kontuzji Gaviego, wróciły te doniesienia. Podobno Blaugrana spróbuje doprowadzić do transferu zimą

Ange Postecoglou zapowiedział jednak, że niebawem jego podopieczny otrzyma swoje szanse

Lo Celso oddala się od FC Barcelony. “Dostanie swoje szanse”

Giovani Lo Celso z pewnością może żałować swojego transferu do Tottenhamu Hotspur z 2019 roku – przynajmniej pod względem sportowym. W północnym Londynie nigdy nie wyrósł na lidera drugiej linii, a przecież występując jeszcze w Realu Betis pokazywał, że ma ku temu potencjał. Reprezentant Argentyny od stycznia 2022 roku aż do końca minionego sezonu przebywał na wypożyczeniu w Villarrealu. Tam zdecydowanie udowodnił, że nadal potrafi grać w piłkę. Już ubiegłego lata pomocnikiem interesowała się FC Barcelona, szukająca wzmocnień drugiej linii. Lo Celso pozostał jednak w Tottenhamie. Dla Ange’a Postecoglou jest jednak, jak dotąd, głębokim rezerwowym. 27-latek z rzadka pojawia się na murawie.

Xavi Hernandez chciałby wykorzystać sytuację Argentyńczyka i sprowadzić go zimą. Jest to tym istotniejsze w obliczu kontuzji Gaviego, która wyklucza go z gry na wiele miesięcy. Wydaje się jednak, że piłkarz nie opuści Londynu.

– Przyjrzałem się Lo Celso bardzo dokładnie, zanim tu przybyłem. Widać od razu, że ma konkretne atuty. Pod względem technicznym to bardzo kreatywny gracz. Dostanie swoje szanse w najbliższych tygodniach na to, by wywrzeć wpływ na drużynę – zapowiedział Postecoglou.

Lo Celso w tym sezonie rozegrał, jak dotąd, 83 minuty w czterech meczach na wszystkich frontach.

