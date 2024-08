fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Kylian Mbappe

Jude Bellingham i Kylian Mbappe stworzą duet marzeń w Realu

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego solidnie wzmocnił się w ofensywie. Pozyskał nie tylko Endricka, ale też Kyliana Mbappe. Francuz w swoim oficjalnym debiucie zdobył bramkę, pokonując bramkarza Atalanty w spotkaniu o Superpuchar Europy. Rywalizacja miała miejsce na PGE Narodowym w Warszawie. Tymczasem na pytanie Defensa Central dotyczące reprezentanta Francji odpowiedział Jude Bellingham, nie szczędząc pochlebnych słów w kierunku swojego kolegi z zespołu.

– On jest niesamowity. Wcześniej wydawał mi się taki, ale teraz, gdy mogę z nim grać, widzę to dokładnie. Mam na myśli szybkość, jakość i to, jak ciężko pracuje. Jest liderem na boisku. Długo rozmawiano o jego transferze do Realu, więc wygląda na to, że jest z nami dłużej. To fantastyczna szatnia i będziemy go witać tak, jak to zrobiliśmy ze wszystkimi – mówił Anglik cytowany przez popularny serwis piłkarski zajmujący się wszystkim, co dzieje się wokół Los Blancos.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Tymczasem już w niedzielę Królewscy zaczną ligowe zmagania. W pierwszej kolejce Real zmierzy się w roli gościa z Mallorką. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:30. Z kolei tydzień później madrycka ekipa rozegra pierwsze spotkanie w nowej kampanii w roli gospodarza. Zmierzy się wówczas z Realem Valladolid. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:00.

Czytaj więcej: Czas ucieka Sancho. Będzie transfer za 60 mln euro?