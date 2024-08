Czas ucieka Sancho. Będzie transfer za 60 mln euro?

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho dąży do rozstania z Manchesterem United

Jadon Sancho w momencie, gdy latem 2021 roku zdecydował się na zmianę barw klubowych i zamianę Borussii Dortmund na Manchester United wierzył, że zrobi milowy krok w kierunku rozwoju. Rzeczywistość nie była jednak dla zawodnika udana. Po konflikcie z trenerem Erikiem ten Hagiem praktycznie przygoda piłkarza z klubem z Old Trafford dobiega końca. Sancho ma co prawda kontrakt ważny z gigantem Premier League do 2026 roku. Niemniej szanse na regularne występy są bardzo małe.

FootMeracto przekonuje, że 23-krotny reprezentant Anglii robi, co w jego mocy, aby zakończyć swoją przygodę z Man Utd. Chętne na transfer z udziałem zawodnika wydaje się Paris Saint-Germain. Niemniej wyzwaniem może być suma odstępnego za gracza, bo angielska ekipa oczekuje za 24-latka mniej więcej 60 milionów euro.

Okno transferowe we Francji trwa do końca sierpnia, więc czasu na dopięcie transakcji jest mało. Sancho natomiast wyraził już chęć kontynuowania kariery w ekipie z Parc des Princes. Gdyby transfer z udziałem piłkarza doszedł do skutku, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować na przykład z Bradleyem Barcolą.

Angielski piłkarz ma na swoim koncie 83, występy w szeregach Czerwonych Diabłów. Zdobył w nich 12 bramek i zaliczył też sześć asyst. Największymi sukcesami zawodnika są jak na razie triumfy z Borussią Dortmund w Pucharze Niemiec i z Man Utd w Pucharze Ligi Angielskiej.

