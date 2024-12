Barcelona zaplanowała powrót Yamala. Wtedy ma być gotowy do gry

Barcelona chce, aby Lamine Yamal jak najszybciej wrócił do gry, co nie ulega wątpliwości. Mundo Deportivo zdradza, kiedy nastolatek ma pojawić się na boisku.

Lamine Yamal i Hansi Flick

Barcelona nie zamierza długo czekać na Yamala

Barcelona notuje zaskakująco przeciętny okres w La Liga. Blaugrana w niedzielę doznała sensacyjnej porażki z Leganes i niedługo może stracić pozycję lidera. Na dodatek w pojedynku z Los Pepineros urazu nabawił się Lamine Yamal. Gwiazdka Dumy Katalonii skręciła staw skokowy i ma pauzować od trzech do czterech tygodni. To oznacza, że 17-latka na pewno zabraknie w meczach z Atletico i Barbastro.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Kiedy Yamal wróci na boisko? Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że reprezentant Hiszpanii będzie dostępny już w starciu z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu. To spotkanie zaplanowano na 8 stycznia. Jednak w przypadku kontuzji, z jaką zmaga się napastnik Barcy, pośpiech nie jest wskazany. Tymczasem Barcelona chce, by jej wychowanek jak najszybciej pojawił się w kadrze meczowej.

Mundo Deportivo przekonuje, że Lamine Yamal ma być gotowy do dyspozycji Hansiego Flicka już na początku roku i zagrać w potyczce z Bilbao. Blaugrana już ustaliła specjalny plan rehabilitacji, który ma pomóc nastolatkowi w ekspresowym powrocie. Jednak czy Barcelona w ten sposób nie pogorszy sytuacji zdrowotnej Hiszpana, a przez to sytuacji całego klubu? To pytanie należy zadać sztabowi szkoleniowemu Dumy Katalonii.