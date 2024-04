fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcos Alonso

Barcelona szykuje się do letniego okienka transferowego

Blaugranę najprawdopodobniej opuszczą Inigo Martinez oraz Marcos Alonso

Klub poszukuje funduszy, aby móc potem przeprowadzić wzmocnienia

Barcelona pożegna kilku zawodników

Barcelona chce w przyszłym sezonie wrócić do rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Nie będzie o to łatwo, bowiem Real Madryt szykuje na lato hitowe transfery. Aby pozostać konkurencyjnym, Blaugrana również musi znacząco się wzmocnić. Najpierw musi oczywiście znaleźć środki, co oznacza, że dojdzie także do nieuniknionych rozstań. Kto może po sezonie pożegnać się z Dumą Katalonii?

Wszystko wskazuje na to, że Barcelona zrezygnuje z Marcosa Alonso, który pełni w drużynie Xaviego Hernandeza marginalną rolę. Jego umowa wygasa po sezonie, więc nie będzie problemu z dogadaniem się. Media sugerują, że Hiszpan pozostanie w La Lidze, gdyż jego usługami interesuję się Atletico Madryt.

Latem może ponadto zakończyć się przygoda Inigo Martineza z Blaugraną. Choć gwarantuje on bardzo wysoki poziom, sytuacja kadrowa w defensywie jest na tyle stabilna, że Barcelona planuje go poświęcić. Zamierza wesprzeć go w poszukiwaniu nowego klubu i sprzedać za symboliczną kwotę.

Kto jeszcze odejdzie z Barcelony? Nie ustają doniesienia w tematach Roberta Lewandowskiego, Julesa Kounde czy Raphinhi. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, czy klub będzie dążył do rozstania z graczami wyjściowej jedenastki.

