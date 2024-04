fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler trafił na radary kolejnego klubu

O talent Realu Madryt zabiega Real Sociedad

Klub z La Ligi chce wypożyczyć tureckiego pomocnika

Guler zostanie wypożyczony? Real ma wiele opcji

Real Madryt wiąże z Ardą Gulerem olbrzymie nadzieje. Latem 2023 roku udało się wygrać rywalizację z Barceloną, która także bardzo poważnie o niego zabiegała. Debiutancki sezon Turka na Santiago Bernabeu nie jest zbyt udany. Pierwszą część kampanią stracił na skutek kontuzji, a po jej wyleczeniu otrzymuje od Carlo Ancelottiego tylko sporadyczne szanse do pokazania swoich umiejętności.

Teraz Królewscy muszą podjąć bardzo ważną decyzję. Guler z pewnością będzie miał spore trudności z wywalczeniem miejsca w składzie, gdyż konkurencja jest olbrzymia. Dla jego rozwoju najlepsze może okazać się więc wypożyczenie. Nie brakuje chętnych, którzy zabiegają o pozyskanie tureckiego pomocnika. Do tego grona dołączył teraz Real Sociedad. Wcześniej media sugerowały, że Guler trafił na listy życzeń Milanu, Borussii Dortmund czy Tottenhamu.

Wypożyczenie Gulera do Realu Sociedad sprawi, że ogra się on na poziomie La Ligi, a po powrocie do Madrytu będzie już ukształtowanym piłkarzem. Pojawiają się także doniesienia, że Real może w przyszłym sezonie odważniej postawić na nastolatka, co sprawi, że jednak zostanie w stolicy Hiszpanii.

