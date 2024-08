Zaskakujące wieści w sprawie Pedriego. Barcelona w szoku

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri gotowy na pierwszy mecz sezonu

Pedri Gonzalez to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy FC Barcelony, który zachwyca swoją grą zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Choć jego umiejętności nie budzą wątpliwości, częste kontuzje i problemy zdrowotne zawodnika stanowią poważny problem dla klubu. Pomocnik leczy obecnie kontuzje, której doznał podczas meczu Euro 2024, kiedy to brutalne wejście Toniego Kroosa spowodowało uraz lewego kolana u Pedriego. Diagnoza wykazała skręcenie drugiego stopnia, co początkowo miało wykluczyć go z gry na otwarcie sezonu La Liga.

Jednak, jak donoszą hiszpańskie media, Pedri zaskakuje swoją szybką rekonwalescencją. Pomocnik wrócił do treningów z drużyną już w środę, co wskazuje na to, że jest bliski uzyskania zgody lekarzy na powrót do gry. Istnieje nawet możliwość, że Pedri znajdzie się w składzie Barcelony na najbliższy mecz przeciwko Valencii, co byłoby ogromnym wzmocnieniem dla drużyny.

Powrót Pedriego byłby świetną wiadomością dla trenera Hansi Flicka, który wciąż nie ma do dyspozycji pełnego składu. Pomimo szybkiej regeneracji Pedriego, sytuacja innych kontuzjowanych zawodników jest znacznie mniej optymistyczna. Ansu Fati i Frenkie de Jong wciąż trenują indywidualnie i nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do gry.

