MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tonali kończy 10-miesięczne zawieszenie za udział w aferze hazardowej

Sandro Tonali już niebawem powróci do gry po blisko rocznej przerwie spowodowanej zawieszeniem. Włoski pomocnik został ukarany 10-miesięczną dyskwalifikacją oraz grzywną w wysokości 20 000 euro za udział w zakładach bukmacherskich. Zakłady te były sprzeczne z przepisami FIFA, a szczególnie surowo karane są przypadki obstawiania meczów własnej drużyny, co również dotyczyło Włocha.

Tonali przyznał się do zarzutów przed prokuratorami FIGC, co było kluczowym elementem w postępowaniu dyscyplinarnym. W ramach kary musiał także wziąć udział w serii wydarzeń, mających na celu ostrzeżenie innych zawodników przed ryzykiem związanym z hazardem. Dla 24-letniego piłkarza było to duże wyzwanie, zwłaszcza że do Newcastle United dołączył zaledwie kilka miesięcy przed ogłoszeniem sankcji.

Newcastle United oficjalnie ogłosiło, że Sandro Tonali będzie mógł ponownie pojawić się na boisku od środy, 28 sierpnia. To oznacza, że były zawodnik Milanu opuści już tylko trzy najbliższe mecze Srok.

Sezon Premier League dla Newcastle rozpoczyna się od starcia z Southampton, które odbędzie się w najbliższą sobotę. Następnie drużyna zmierzy się z Bournemouth, a później czeka ją mecz z Nottingham Forest w ramach Pucharu Ligi. Tonali będzie gotowy do gry już na mecz z Tottenham Hotspur, który odbędzie się 1 września, tuż przed pierwszą przerwą reprezentacyjną w sezonie.

