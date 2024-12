Barcelona nadal szuka rozwiązania z rejestracją Olmo. Jeden pomysł wykluczony

FC Barcelona zaledwie dwa tygodnie przed końcem roku zmaga się z wyzwaniem zarejestrowania Daniego Olmo i Pau Torresa. Jeśli nie uda się tego dokonać do końca miesiąca, obaj zawodnicy mogą stać się wolnymi agentami.

Sipa US / Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Olmo i Laporta

Olmo w styczniu może opuścić FC Barcelonę

Dani Olmo i Pau Torres mają kontrakty zarejestrowane jedynie do 31 grudnia, co oznacza, że po tej dacie będą mogli odejść za darmo do innych klubów. Barcelona intensywnie pracuje nad rozwiązaniem tej sytuacji, rozważając różne opcje finansowe, w tym wykorzystanie kapitału z Bliskiego Wschodu.

Jednak według Alexa Pintanela klub wykluczył użycie ekonomicznych gwarancji, które wcześniej były rozważane jako środek do zarejestrowania zawodników. Duma Katalonii poszukuje alternatywnych metod, które będą zgodne z zasadami finansowego fair play. Prezydent klubu, Joan Laporta, zasugerował niedawno możliwość zastosowania kontraktu kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena jako potencjalnego środka do rejestracji Olmo i Torresa.

Jednocześnie priorytetem klubu pozostaje długoterminowa stabilność finansowa. Dlatego Barcelona koncentruje się na generowaniu przychodów poprzez sprzedaż zawodników lub nowe partnerstwa.

Dani Olmo wyraził chęć pozostania w Barcelonie i oczekuje, że klub dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać problem rejestracji. Jednak zaledwie 12 dni na znalezienie odpowiednich środków sprawia, że sytuacja jest napięta.