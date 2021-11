fot. PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Gareth Bale nie będzie mógł grać z powodu kontuzji przez trzy tygodnie. Walijczyk w trakcie zgrupowania reprezentacji Walii nabawił się kontuzji łydki. Zawodnik w trakcie trwającego sezonu z powodów zdrowotnych opuścił już 13 meczów.

Gareth Bale doznał kolejnej kontuzji

Walijczyk będzie wyłączony z gry przez przynajmniej najbliższe trzy tygodnie

W tej kampanii 32-latek przegapił juz 13 meczów

Real z kolejnym ciosem, Bale wrócił z kadry z kontuzją

Gareth Bale zaliczył setny występ w reprezentacji Walii w trakcie wygranego starcia z Białorusią 5:1. Zawodnik jednak już w pierwszej połowie doznał kontuzji łydki, co sprawiło, że musiał opuścić plac gry. Jednocześnie zawodnik przegapił wtorkowe starcia z Belgią na stadionie Cardiff City.

Ostatecznie Walia zremisowała w roli gospodarza z Czerwonymi Diabłami. Tym samym wyspiarze będą mogli zagrać w roli gospodarza w marcowych barażach, których stawką będzie awans na mundial.

Tymczasem Bale wrócił do Hiszpanii z kolejną kontuzją. Jednocześnie piłkarz, który przegapił już w tej kampanii 13 spotkań, będzie wyłączony z gry przez najbliższe trzy tygodnie. Marca natomiast dotarła do informacji, że piłkarz nie chciał, aby informacja o jego kolejnym urazie trafiła do mediów.

Bale jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników w ekipie z Madrytu. Tygodniowo inkasuje 600 tysięcy funtów. Odkąd po raz ostatnim zagrał w koszulce Realu, co miało miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia, zarobił mniej więcej 6,6 miliona funtów.

Czytaj więcej: Real Madryt będzie chciał wykazać się cierpliwością w temacie Mbappe