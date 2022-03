Bale zamyka podium najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie

Pressfocus Na zdjęciu: Gareth Bale

O tym, że piłka nożna to wielki biznes wiadomo nie od dziś. Pensje zawodników ciągle rosną. Jak dowiedzieli się dziennikarze Marki, Gareth Bale zajmuje trzecie miejsce w rankingu najlepiej zarabiających graczy na świecie. Walijczyk od dłuższego czasu jest tylko rezerwowym w Realu Madryt. To nie przeszkadza mu w inkasowaniu fortuny na podobnym poziomie, co Cristiano Ronaldo.

Gareth Bale znalazł się na trzecim miejscu najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie

Więcej od walijczyka zarabiają tylko Messi i Neymar

Wkrótce pierwsza lokata w rankingu może należeć do Kyliana Mbappe, który latem podpisze lukratywny kontrakt z Realem Madryt

Gareth Bale wśród najlepiej opłacanych piłkarzy

Gareth Bale odżył po kapitalnym występie w barażach do mundialu w Katarze. Skrzydłowy swoim dubletem w starciu z Austrią (2:1), zapewnił Walii awans do finałowego pojedynku. Chwilę później bezpośrednio zwrócił się do hiszpańskich mediów, w tym Marki, nazywając ostatnie plotki o zakończeniu kariery “obrzydliwą prowokacją”.

Niemniej jednak Marka dolała oliwy do ognia, kiedy udostępniła zarobki klasowych zawodników. Okazało się, że Walijczyk przez ostatnie sześć lat w Realu Madryt mógł liczyć na zarobki rzędu 28,8 mln euro za sezon. Większe pieniądze zarabiają już tylko Lionel Messi i Neymar z PSG.

https://twitter.com/marca/status/1509515870791426050

Co ciekawe, 32-latek od dłuższego czasu jest głównie rezerwowym. Natomiast od zeszłorocznej jesieni zagrał łącznie pięć meczów w koszulce Królewskich. Trzeba przyznać, że Gareth Bale z madryckim klubem zdobył wszystko, co się da. Strzelał gole w finałach Ligi Mistrzów, ale nigdy nie zagrzał miejsca na długo w podstawowym składzie, wszystko przez nawracające urazy mięśniowe. Dziś Bale przebija także Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w Man Utd zgodził się na obniżkę, co w przeliczeniu daje mu 31,5 mln euro rocznie

Z kolei Eden Hazard inkasuje niewiele mniej od Walijczyka. Belga również śmiało można nazwać niewypałem transferowym, na którego konto rocznie wpływa aż 30 mln euro. Były atakujący Chelsea od początku przygody w Hiszpanii nękany jest przez kontuzje, a obecnie odpoczywa do końca kwietnia po przymusowej operacji kostki.

Tymczasem Robert Lewandowski zgarnia 23 mln euro w Bayernie, co daje mu dopiero 11. lokatę w rankingu płac opracowanym przez dziennikarzy Marki.

TOP 11 najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie

Neymar – 48,9 mln euro Messi – 40.5 mln euro Bale 34 mln euro Ronaldo 31,5 mln euro Griezmann 30 mln euro Hazard 30 mln euro Mbappe – 26,4 mln euro De Bruyne – 24,7 mln euro Benzema – 24 mln euro De Gea – 23,3 mln eruo Lewandowski – 23 mln euro

Obecnie Kylian Mbappe nie króluje pod względem zarobków, jednak latem ulegnie to zmianie. Mistrz świata z 2018 r. nie przedłużył wygasającej umowy w Paris Saint-Germain, bo zamierza podpisać lukratywny kontrakt z Realem Madryt. Tym razem Florentino Perez w ciemno sięgnie głęboko do kieszeni i uczyni 23-latka najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie, więc za kilka miesięcy ranking ulegnie wielu zmianom.

