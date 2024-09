Ancelotti mówi wprost. Jasna deklaracja ws. przyszłości w Realu Madryt

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

300 meczów na ławce Realu Madryt, Ancelotti wciąż chce więcej

Carlo Ancelotti od ponad trzech latach ponownie zasiada na ławce trenerskiej Realu Madryt. Włoski szkoleniowiec w XXI wieku należy do ścisłego grona najlepszych trenerów Los Blancos. Pod jego wodzą Królewscy trzykrotnie wygrywali Ligę Mistrzów oraz dwukrotnie triumfowali w La Lidze. We wtorek (24 września) 65-latek będzie miał swój jubileusz, bowiem poprowadzi Real w 300 meczu.

Na konferencji prasowej przed spotkaniem z Alaves jednym z tematów była przyszłość Ancelottiego w roli trenera Realu Madryt. Coraz więcej mówi się o tym, że urodzony w Regiolo szkoleniowiec rozstanie się z klubem po zakończeniu sezonu, bądź latem 2026 roku, gdy jego kontrakt wygaśnie. Sam zainteresowany odniósł się do tego podczas rozmowy z dziennikarzami.

– To jasne, że nie można porównywać mojego zmęczenia do zmęczenia zawodników. Ciąży na mnie presja i odpowiedzialność, ale kocham to. Na ten moment nie uważam, abym miał datę ważności. Chciałbym tu zostać przez wiele lat – powiedział Carlo Ancelotti, cytowany przez portal beinsports.com.

Czy Carlo Ancelotti w następnych latach powinien być trenerem Realu? TAK 0% NIE 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: TAK

NIE

– Miałem szczęście trenować wielkie kluby. Jutro będę miał 300 mecz w najlepszym klubie na świecie. To coś wyjątkowego móc zasiadać na ławce trenerskiej, ale zrobić to 300 razy graniczy z cudem – dodał Włoch przed jubileuszowym meczem w roli trenera Realu Madryt.

Ancelotti jak dotąd może pochwalić się 217 zwycięstwami w 299 meczach jako trener Realu Madryt. Do tego zremisował 43 razy i poniósł zaledwie 39 porażek. W obecnym sezonie jak na razie Królewscy zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów po 6. kolejkach.