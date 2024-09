Barcelona podjęła decyzję ws. bramkarza. Flick da mu drugą szansę

Marc Andre ter-Stegen wypadł z gry do końca sezonu. FC Barcelona musi wybrać następcę bramkarza. Jak donosi dziennik Diario AS szansę od Hansiego Flicka otrzyma Inaki Pena.

Źródło: Diario AS

Źródło: Diario AS

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Inaki Pena zastąpi ter-Stegena, nowy bramkarz przyjdzie dopiero w zimę

FC Barcelona w ubiegły weekend rywalizowała w ramach 6. kolejki ligi hiszpańskiej z Villarrealem. Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem podopiecznych Hansiego Flicka (5:1). Natomiast radość ze zdobycia trzech punktów przyćmiła poważna kontuzja bramkarza. Marc Andre ter-Stegen nabawił się urazu kolana, przez co musiał przejść operację. Niemiec prawdopodobnie wypadł z gry do końca sezonu. W związku z tym Duma Katalonii musi znaleźć następcę doświadczonego golkipera.

Od momentu, gdy mecz Barcelona – Villarreal dobiegł końca w mediach rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat nowego bramkarza w Blaugranie. Z katalońskim klubem łączono wielu znakomitych golkiperów w tym: Claudio Bravo, Wojciech Szczęsny czy Keylor Navas. Cała trójka aktualnie nie jest związana kontraktem z inną drużyną. Co więcej, Bravo i Szczęsny ogłosili przejście na emeryturę.

Okazuje się jednak, że Hansi Flick i FC Barcelona mają zupełnie inny plan. Z informacji dziennika Diario AS wynika, że miejsce w bramce zajmie Inaki Pena. Sztab szkoleniowy jest gotowy dać Hiszpanowi drugą szansę. 25-latek do końca roku ma być pierwszym wyborem trenera i dostanie okazję do zrehabilitowania się za poprzedni sezon. Warto przypomnieć, że w kampanii 2023/2024 Inaki Pena również zastąpił ter-Stegena, który borykał się z kontuzją.

Inaki Pena w poprzednim sezonie wystąpił w 17 meczach, w których stracił aż 32 bramki i zachował tylko 3 czyste konta.