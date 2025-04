Alonso postawiony pod ścianą. Znany termin decyzji ws. Realu

Xabi Alonso ma trzy/cztery tygodnie na odpowiedź ws. przyszłości w Bayerze Leverkusen - informuje The Athletic. Hiszpan jest głównym kandydatem do zastąpienia Carlo Ancelottiego w Realu Madryt.

Źródło: The Athletic

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer ustawił deadline, Alonso ma trzy/cztery tygodnie na decyzje ws. Realu

Bayer Leverkusen wciąż nie wie, kto będzie trenerem zespołu w przyszłym sezonie. Obecnie za wyniki odpowiada Xabi Alonso, który pracuje z zespołem od października 2022 roku. Ostatnio z powodu odpadnięcia Realu Madryt z Ligi Mistrzów coraz częściej mówi się o tym, że 43-latek zastąpi na stanowisku Carlo Ancelottiego. Włoch ma pożegnać się z Los Blancos po zakończeniu kampanii.

Mimo ważnego kontraktu do czerwca przyszłego roku Real jest gotów, aby zapłacić sumę odstępnego. Niepewność dotycząca przyszłości coraz bardziej negatywnie wpływa na Bayer Leverkusen, który postanowił wyznaczyć termin na podjęcie ostatecznej decyzji.

Z informacji portalu The Athletic wynika, że Xabi Alonso musi zdecydować o swojej przyszłości w ciągu trzech/czterech tygodni. Źródło dodaje, że jeśli zechce odejść do Realu Madryt, to Bayer Leverkusen nie będzie stawać mu na drodze. Warto dodać, że jeśli nie otrzymają decyzji od Hiszpana, rozpoczną proces poszukiwania nowego trenera.

O zbliżającym się terminie na podjęcie decyzji mówił ostatnio Fernando Carro. Dyrektor sportowy niemieckiego klubu w rozmowie z Kerrym Hau zdradził, że klub nie będzie czekał do końca sezonu, ponieważ muszą działać wcześniej dla dobra przyszłości.

Aktualnie Bayer pod wodzą Alonso zajmuje 2. miejsce w Bundeslidze. Strata do Bayernu Monachium wynosi jednak 8 punktów, a do końca sezonu pozostały jedynie cztery spotkania.