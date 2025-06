Piotr Zieliński nadal nie wrócił do zajęć z resztą zespołu. Reprezentant Polski wrócił do Interu Mediolan z urazem, przez co opuścił mecz z Monterrey. Jak podaje Sky Sports pomocnik prawdopodobnie nie zagra także w sobotę w starciu z Urawą Red Diamonds.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński nadal nie wrócił do treningów z resztą zespołu

Inter Mediolan aktualnie bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu prestiżowego turnieju Nerazzurri zremisowali z meksykańskim Monterrey (1:1). Spotkanie w Stanach Zjednoczonych było jednocześnie debiutem Cristiana Chivu.

Na boisku mogliśmy oglądać tylko jednego polskiego piłkarza. W drugiej połowie na placu gry zameldował się Nicola Zalewski, który spędził na murawie 12 minut. Z kolei Piotr Zieliński nie znalazł się w kadrze meczowej ze względu na ostatnią kontuzję.

Przypomnijmy, że Zieliński wrócił do Mediolanu kontuzjowany po zgrupowaniu reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik znajduje się pod obserwacją klubowych lekarzy, którzy doszli do wniosku, że piłkarz nie był gotowy do wzięcia udziału w meczu. Co więcej, Matteo Barzaghi ze Sky Sports przekazał, że Polak wciąż nie trenuje z resztą zespołu. Wobec tego pod znakiem zapytania stoi jego występ w drugim meczu na Klubowych Mistrzostwach Świata. W sobotę (21 czerwca) Inter zmierzy się z Urawą Red Diamonds z Japonii.

Absencja reprezentanta Polski to jednak nie wszystko. Zdaniem dziennikarza w najbliższym meczu oprócz Zielińskiego nie zagrają również: Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi i Denzel Dumfries.

W grupie E Klubowych Mistrzostw Świata oprócz Interu, Monterrey i Urawy rywalizuje także River Plate. Mecz Il Biscione z argentyńską drużyną odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (26 czerwca) o godzinie 03:00.