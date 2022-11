PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny na antenie “TVP Sport” udzielił wywiadu Jackowi Kurowskiemu. Polski bramkarz w szczerej rozmowie zdradził, że mistrzostwa świata w Katarze niemal na pewno będą jego ostatnim mundialem w karierze.

Wojciech Szczęsny nie planuje wyjazdu na MŚ 2026 w Kanadzie, Meksyku oraz USA

32-latek przyznał, że mistrzostwa świata w Katarze najpewniej będą jego ostatnimi w karierze

Nie oznacza to jednak, że golkiper Juventusu pożegna się z kadrą narodową tuż po tym turnieju

Wojciech Szczęsny nie wybiera się na mundial w 2026 roku

Dziennikarz “TVP Sport” Jacek Kurowski przeprowadził bardzo ciekawy wywiad z Wojciechem Szczęsnym, z którego mogliśmy się dowiedzieć o tym, jak 32-letni bramkarz widzi swoją przyszłość między słupkami reprezentacji Polski. Mierzący 196 cm golkiper zapowiedział, że na pewno zagra w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024, ale najpewniej nie pojedzie już na mistrzostwa świata 2026.

– Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żebym w 2026 roku był w stanie z tym samym ogniem, który dzisiaj czuję, grać w piłkę, a to oznacza, że nie będę grał w piłkę. Nie wyobrażam sobie jednak, żebym ostatni mecz w reprezentacji zagrał na tym mundialu, żeby była jasność. Chciałbym, żeby to był wyjątkowy turniej. Mam nadzieję, że mecz w finale będzie moim ostatnim meczem na mundialu. No, może być o trzecie miejsce – powiedział z uśmiechem na twarzy Wojciech Szczęsny.

– Co z eliminacjami do EURO 2024? – zapytał Jacek Kurowski. – Są już niedługo, jeszcze damy radę. Aż tak stary nie jestem, żeby myśleć o końcu kariery w reprezentacji już teraz. Jednak cztery lata to jest długi czas. Może się to zmienić. Mam poczucie, że gram ostatni mundial. Potem może się okazać, że zagram jeszcze dwa. Nie jestem w stanie nic obiecać, ale takie miałem przeczucie w momencie, kiedy wychodziłem na mecz ze Szwecją. Wtedy miałem przeczucie, że jest to gra o mój ostatni mundial w karierze – dodał polski bramkarz.

Wojciech Szczęsny w koszulce kadry narodowej dotychczas rozegrał 66 meczów. W tym czasie zawodnik Juventusu wpuścił 61 goli i zachował 27 czystych kont. Przypomnijmy, że były piłkarz Arsenalu czy Romy występował na mistrzostwach świata w 2018 roku.