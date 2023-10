Kuszczak o pracy w sztabie reprezentacji. “Nie mogłem odrzucić takiej propozycji”

Tomasz Kuszczak udzielił wywiadu portalowi Łączy Nas Piłka, w którym opowiedział o kulisach dołączenia do sztabu reprezentacji Polski. - Decyzja zapadła tak naprawdę w ciągu kilku minut - przyznał były bramkarz Manchesteru United.

IMAGO / Tim Goode Na zdjęciu: Tomasz Kuszczak

Tomasz Kuszczak został trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski

Ex-golkiper Manchesteru United stwierdził, że nie mógł odrzucić takiej propozycji

41-latek decyzję o dołączeniu do sztabu kadry podjął w kilka minut

“Piłkę nożną i drużynę narodową mam w sercu”

Michał Probierz skompletował sztab reprezentacji Polski, w którego skład wszedł m.in. Tomasz Kuszczak. Były golkiper Manchesteru United wspólnie z Andrzejem Dawidziukiem będą opiekowali się bramkarzami w drużynie narodowej. 41-latek w rozmowie z portalem “Łączy Nas Piłka” opowiedział o ostatnich kulisach dołączenia do kadry szkoleniowej Biało-Czerwonych.

– Decyzję o dołączeniu do sztabu podjąłem bardzo szybko, bo reprezentacji Polski się nie odmawia. Propozycja pracy przy drużynie narodowej przyszła do mnie w nieoczekiwanym momencie. Byłem mile zaskoczony, że znalazłem się w kręgu zainteresowań. Odbyłem szybką konsultację z moją partnerką, bo będzie wiązało się to z przeorganizowaniem życia – mówi Tomasz Kuszczak.

– Oznacza to spędzanie więcej czasu na przygotowaniach do zgrupowań czy wyjazdy w delegacje. Przedyskutowałem to w gronie rodzinnym i dostałem zielone światło. Moja partnerka doskonale wie, że piłkę nożną i drużynę narodową mam w sercu. Decyzja zapadła tak naprawdę w ciągu kilku minut – dodał członek sztabu reprezentacji Polski.

– Uważam, że każdy były piłkarz ma futbol we krwi. Już sama możliwość bycia w sztabie reprezentacji jest podwójnie motywująca. Nie mogłem odrzucić takiej propozycji – zakończył golkiper słynnego Manchesteru United w latach 2006-2012.