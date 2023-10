Michał Probierz i jego sztab obradowali w siedzibie PZPN. Rozmowa dotyczyła powołań do reprezentacji Polski, na którego trzeba będzie trochę poczekać.

IMAGO Na zdjęciu: Michał Probierz

Sztab reprezentacji Polski ma za sobą spotkanie podsumowujące ich pracę

Michał Probierz na zgrupowanie kadry może zaprosić Jakuba Piotrowskiego, czy Szymona Włodarczyka

Ostateczna lista powołań na październikowe mecze ma liczyć około 26 nazwisk, a poznany już bardzo późno

Reprezentacja Polski: kiedy powołania? Probierz podjął decyzję

Michał Probierz intensywnie pracuje nad wyselekcjonowaniem swoich pierwszych powołań do seniorskiej reprezentacji Polski. Na razie opiekun kadry wybrał jedynie szeroką grupę piłkarzy.

Kacper Sosnowski (Sport.pl) informuje, że Probierz ma już szkielet powołań. Selekcjoner we wtorek rano obradował w siedzibie PZPN ze swoim sztabem. Podczas spotkania dokonano analiz oraz podsumowań dotychczasowych obserwacji.

Selekcjoner polskiej kadry z powołaniami zaczeka do zakończenia czwartkowych meczów w europejskich pucharach. Po nich nastąpi zapewne spotkanie wideo, podczas którego zostanie wybrana ostateczna grupa powołanych. Ma ona liczyć około 26 nazwisk. Wybrańców selekcjonera mamy poznać po 23, ale może to też nastąpić przed północą. Lista zostanie podana do wiadomości w mediach społecznościowych.

Czytaj także: To dlatego Michał Probierz pracował w Termalice tylko 48 godzin